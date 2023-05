Record d'incasso per il Milan che ha intascato 10 milioni e mezzo di euro per l'altra sera, ma già martedì prossimo sarà storia perché l'Inter ne incasserà ancora di più. Per accontentare tutte le richieste, sarebbero serviti sette stadi di San Siro. "I prezzi più alti rispetto ai cugini hanno fatto il resto ed ecco i calcoli precisi in viale della Liberazione: ci si aspetta che i 12 milioni di incasso saranno abbondantemente raggiunti e il record sarà aggiornato - spiega la Gazzetta -. Giusto per capire, l’ultimo Clasico di Liga al Camp Nou ha fatto incassare 8,2 milioni con 95.745 spettatori: è stato il top di sempre in Spagna, ma un’inezia in confronto a Inter-Milan".

"Di fronte a questa richiesta definita “epocale” l’Inter ha cercato, da un lato, di premiare i veterani del tifo a San Siro, ma dall’altro ha voluto colpire con decisione certi tifosi—bagarini. Purtroppo sono stati tanti, al punto da costringere il club ad intervenire con una nota ufficiale: la società ha infatti comunicato che impedirà di rinnovare l’abbonamento ai tesserati che, dopo avere acquistato legittimamente biglietti per parenti e amici in fase di prelazione, li hanno poi rivenduti a prezzo maggiorato sui canali del secondary ticketing".

