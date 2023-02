Qualificazione Champions fondamentale. La Gazzetta dello Sport non si riferisce al passaggio possibile ai quarti di finale eliminando il Porto, ma al raggiungimento di un piazzamento in camionato per la prossima edizione della competizione. Un traguardo ritenuto vitale a livello sportivo, di immagine ma anche e forse soprattutto economico. "Lo scorso anno, senza contare gli incassi al botteghino, la partecipazione alla Champions conclusasi con l'eliminazione agli ottavi per mano del Liverpool, ha portato nelle casse nerazzurre 64 milioni di euro. Quest'anno la cifra potrà essere assai superiore in caso di qualificazione ai quarti: da Nyon infatti arriverebbero altri 10,6 come bonus per un ulteriore turno passato, più un aumento del market pool e un incasso importante a San Siro (diciamo sui 7,5 milioni lordi). Per una società che ha chiuso il bilancio 2021-22 in perdita di 140 milioni, non poter contare in futuro su una tale somma (si parla di 75-76 milioni bonificati solo dall'Uefa), sarebbe un vero e proprio bagno di sangue", sottolinea la rosea, sempre pronta a ricordare l'eventuale scenario più cupo possibile.