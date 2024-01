Con una rosa tornata finalmente in versione extra large, l'Inter mira a restare al top in ogni competizione nonostante l'obiettivo principale resti la seconda stella.

La prossima tappa è la vicinissima Monza, ma sullo sfondo resta la Supercoppa in Arabia che al vincitore riserva 8 milioni: mai così tanti. Un aspetto che dalle parti di viale della Liberazione nessuno sottovaluta. E Inzaghi ha motivazioni extra: la Gazzetta dello Sport ricorda come possa essere il secondo allenatore della storia a fare un tris filato (prima di lui c’era riuscito solo Capello col Milan tra il 1992 e il 1994). E sempre con Capello e pure con Lippi condivide il record di successi nella competizione: 4.

Si ragiona su rotazioni limitate per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai prossimi impegni. Ma qualche 'volto nuovo' - secondo la rosea - potrebbe vedersi con la Lazio e non con la squadra di Palladino. Da scacciare eventualmente i fantasmi di tre anni fa di quell'asterisco che si rivelò fatale: l'Inter, proprio per la Supercoppa, dovrà rinviare il match con l'Atalanta e rischia di ritrovarsi dietro la Juve prima dello scontro diretto.