"Le urla razziste contro Romelu Lukaku porteranno sicuramente a una sanzione, multa o squalifica del settore dell’Allianz Stadium da scontare comunque in Coppa Italia - spiega la Gazzetta dello Sport -. Com’è noto, nel computo della sanzione si valuterà la possibilità di «esimenti» che potrebbe alleggerire la punizione, la possibilità di una collaborazione fattiva della società con le forze dell’ordine. Ovviamente la valutazione del giudice sportivo non si fermerà però al comportamento del pubblico visto il finale ad alta tensione dopo il triplice fischio di Massa. In particolare, il pugno di Cuadrado ad Handanovic potrebbe provocare la squalifica del colombiano. In questo caso, per la «condotta violenta» che è un gradino più su della «condotta gravemente antisportiva», si rischiano tre giornate di stop. Ma fra le varie ricostruzioni c’è anche quella di una «provocazione» del portiere che potrebbe portare a un ulteriore allargamento delle responsabilità".

Coinvolto anche Dario Baccin, descritto come "particolarmente agitato" nel post-gara. Eh già, perché nello spogliatoio, al rientro dopo il fischio finale, è successo qualcosa? Secondo la Gazzetta, no: la rissa in campo non avrebbe avuto una seconda puntata nella «pancia» dello stadio dove comunque erano presenti gli ispettori federali. E Lukaku? Sarà squalificato: il giallo a Lookman non fu cancellato come erroneamente raccontato da Inzaghi.