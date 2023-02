La rottura con il Milan sul progetto comune non spaventa: l'Inter ha già individuato un'area, all'interno del comune di Milano, per la costruzione del suo stadio di proprietà. Lo assicura oggi La Gazzetta dello Sport, che parla di un terreno privato per il quale la società nerazzurra ha in essere un "accordo blindato" con l’imprenditore proprietario della zona. Il nome della location al momento resta top secret, ma non passerà molto tempo perché questo venga a galla: il club di Zhang vuole prima avere la certezza che su San Siro davvero non ci sia davvero alcuna chance di procedere.

La rosea racconta un retroscena sulla questione che riguarda Steven Zhang e che emerge direttamente da Viale della Liberazione. "Il presidente ha raccontato di aver avuto diversi colloqui con Gordon Singer, figlio di Paul, ex proprietario del Milan attraverso il fondo Elliott, che della società rossonera è ancora oggi consigliere di amministrazione - si legge -. Era l’uomo, per intendersi, che Zhang e tutta l’Inter avevano come riferimento sulla vicenda stadio, sull’idea condivisa di costruire un nuovo impianto in zona San Siro". Dopo essersi visti di persona a Riyadh in occasione della Supercoppa, recentemente ci sarebbe stata - sempre stando alla ricostruzione nerazzurra - una telefona in cui Singer ha confermato al presidente interista l’orientamento di andare avanti su San Siro, "come se, dal canto suo, nulla fosse cambiato rispetto a prima. E come se, all’interno della società rossonera, l’indirizzo non fosse unico e ci fosse al contrario grande confusione sulla vicenda".