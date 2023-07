Lukaku è ora l'obiettivo principale, ma non solo. La Gazzetta dello Sport fotografa la situazione attuale del mercato dell'Inter con i diversi obiettivi messi nel mirino da Marotta e Ausilio. Innanzi tutto, servirà l'erede di Onana. "Al posto del camerunese arriveranno probabilmente due portieri: un investimento per il futuro e una figura più esperta. Poi ci sarà tempo per i ritocchi: un altro difensore oltre a Bisseck, un vice Dumfries e un sesto centrocampista che numericamente sostituirà Gagliardini (Pereyra non convince) - si legge -. La società vuole ripartire da Istanbul. Dalla Champions, da quella notte lì. Non dalle 12 sconfitte in campionato. Il calendario della Serie A non concede troppo tempo per indugiare: nelle prime quattro giornate subito un incrocio poco simpatico con la Fiorentina e soprattutto il derby, che orienterà gli umori del torneo. Ecco perché l’idea, compatibilmente con alcune tempistiche che non sono prevedibili, è quella di consegnare a Inzaghi la squadra il più possibile al completo almeno per la tournée in Giappone. L’obiettivo - è chiaro - è consegnare a Inzaghi una squadra pronta per attaccare la Serie A".

