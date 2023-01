" Lukaku a Cremona è l’immagine di lui sotto la curva che ringrazia i tifosi dopo la vittoria. Lukaku a Cremona è Romelu che passa davanti a Lautaro mentre fa l’intervista post partita e gli batte la mano sul petto come a ringraziarlo. Lukaku a Cremona è una crescita che Inzaghi assicura esserci. Ma che ancora non si vede ". La Gazzetta dello Sport evidenzia la carenza fisica del belga che anche ieri, nonostante la buona volontà, nei pochi minuti di Cremona ha confermato di non essere ancora a posto.

"È ancora lontano il tempo di un impiego dal primo minuto, o comunque per una porzione importante della partita. Impensabile che possa farlo martedì contro l’Atalanta. Ed è a questo punto da escludere che Lukaku giochi dal primo minuto pure il derby di domenica prossima contro il Milan - speiga la rosea -. Lunga vita a Dzeko e Lautaro, allora. I numeri di Lukaku continuano a essere deficitari. Ieri ha toccato solo sette palloni, quattro in meno pure di Correa, entrato in campo con lui. La strada da percorrere è ancora tanta. Ma le occasioni continuano a sfumare. Ed è naturale che a questo punto aumentino anche i dubbi in ottica futura sulla possibilità che l’Inter rinnovi il prestito con il Chelsea. In casa nerazzurra sono in corso valutazioni approfondite. E sono valutazioni tecniche, che oggettivamente nessuno in viale della Liberazione immaginava possibili".