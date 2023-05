Si parla anche del futuro di Romelu Lukaku tra le pagine dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedicate all'Inter. Un futuro inevitabilmente legato alle mosse che intenderà fare il Chelsea, per il quale il belga è diventato ancora più un lusso alla luce della mancata qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perché a Stamford Bridge non potranno che ascoltare con attenzione l’ambasciata di Sebastien Ledure, avvocato di Big Rom che tenterà di bissare l'impresa della scorsa estate quando, a sorpresa, strappò un prestito annuale alla nuova proprietà dei Blues prima del 30 giugno: sul fronte economico, si legge sulla rosea, è difficile abbassare il costo dell'operazione, 8 milioni di euro, cifra legata alla quota di ammortamento per l’acquisto record da 115 milioni di due anni fa, invece si può 'giocare' sul peso dell’ingaggio del centravanti, sempre grazie alle agevolazioni fiscali ancora alla portata. "Per la stagione in corso il nazionale belga ha già fatto dei sacrifici, considerato che il suo stipendio inglese tocca quota 12 milioni di euro netti.

Lui ha già rinunciato ad una fettina dei suoi guadagni per rivestire la maglia nerazzurra ed è disposto a venire di nuovo incontro al club di Zhang. Ma è chiaro che anche il Chelsea deve fare la sua parte. È pressoché impossibile, invece, che quest’affare possa essere collegato ad altre trattative tra i due club", la chiosa del pezzo.