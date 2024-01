Di necessità virtù. Questa è stata la strategia di mercato dell'Inter nelle ultime sessione di mercato e tale sarà anche in questa e nella prossima estate. E così - come scrive la Gazzetta dello Sport - la dirigenza nerazzurra si muove in anticipo per arrivare sugli obiettivi.

Uno di questi è Mehdi Taremi, attaccante in scadenza con il Porto. Come conferma la rosea, l'Inter è molto avanti con l'iraniano che dovrebbe diventare nerazzurro a parametro zero. Mentre Dumfries, con il rinnovo in salita, dovrebbe essere l'elemento utile a fare cassa.

