Chiuso il sipario sulla stagione che portato in dote due Coppe e l'amaro di uno scudetto perso per due punti, il pensiero in casa Inter ora corre subito al mercato. Non a caso, come noto, domani ci sarà un vertice tra la società e Inzaghi per pianificare la rosa della prossima stagione, senza rivoluzioni, come ha tenuto a precisare Beppe Marotta ieri. E magari migliorata da alcuni free agent, leggi Paulo Dybala e Henrikh Mkhitaryan su tutti, scrive la Gazzetta dello Sport. Del rinnovo di Ivan Perisic, invece, si discuterà già oggi, mentre ieri in tanti hanno più o meno ufficialmente salutato in sei: Vidal scadrà senza rinnovo, come Vecino e il commosso Ranocchia; via anche Caicedo, Kolarov e Radu, mentre con Sanchez, infine, si affronterà lo scivoloso tema della buonuscita. Resta un altro anno e rilancia capitan Samir Handanovic: "Sono vicino al rinnovo. Resto un altro anno all’Inter. Sfida ad Onana? Sono sempre pronto", ha dichiarato.