La Gazzetta dello Sport riferisce della soddisfazione e dell'entusiasmo tra i tifosi nerazzurri, che ancora una volta hanno deciso di dimostrare da subito il loro amore per i colori nerazzurri. "Ieri è cominciata la vendita libera degli abbonamenti per il campionato e in tre ore e mezza sono stati polverizzate quasi tutte le tessere a disposizione - si legge -. Oggi il club chiuderà la campagna abbonamenti, con l’ennesimo sold out. I tifosi si dimostrano ancora una risorsa, per la squadra e per le casse del club, dopo gli 81 milioni di ricavi netti da botteghino dell’ultima stagione". Un numero impressionante che ha impattato in modo notevole sul bilancio del club.

