In dirigenza sono convinti che il cambio imminente in panchina non sia la soluzione di tutti i mali. "Il che non significa che la posizione di Inzaghi non sia sotto osservazione - spiega oggi La Gazzetta dello Sport -. Qui non si parla di futuro, benintesi, quello è già segnato. E la ricer ca del sostituto è già iniziata da settimane . Qui si ragiona di partita in partita. La trasferta di Lisbona di martedì non sembra essere decisiva per la panchina. A meno, però, che la squadra non crolli, dal punto di vista della prestazione e soprattutto del risultato: in quel caso, niente può essere escluso".

All'Arechi, come successo più volte in questi ultimi anni, l'Inter ha creato tanto e concretizzato poco. Le colpe maggiori sono legate agli errori dei singoli, certo, ma la partita di ieri ha finito per mettere sul banco degli imputati anche l’allenatore "per via di quelle sostituzioni che nel secondo tempo hanno largamente peggiorato la prestazione contro la Salernitana: non è la prima volta che accade" ricorda la rosea, mettendo nel calderone anche la preparazione atletica deficitaria (spesso la squadra abbassa il suo rendimento dal 60' in poi) ed il fatto che diversi giocatori non appaiano più in sintonia con le scelte dell’allenatore. Ieri è toccato a De Vrij («Non sono contento di giocare così poco»), in passato ad esprimere quel concetto era stato Gagliardini, senza dimenticare Lukaku "che non è certo contento di come è stato gestito fin qui".

