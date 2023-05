Grazie alle ultime vittorie, Simone Inzaghi sta dando l'impressione netta di volersi ribellare a un finale già scritto, visto che la società ha iniziato da tempo un giro d’orizzonte per non farsi trovare impreparata in caso di divorzio a fine stagione. E' quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, in un pezzo dove si sottolineano i meriti del tecnico dell'Inter, capace di invertire il trend nelle ultime due settimane: "con l’aiuto della società, certo, è riuscito a compattare una situazione che pareva compromessa. È riuscito a far capire ai giocatori, molti dei quali non sono per nulla sicuri di restare in nerazzurro l’anno prossimo, quanto la qualificazione Champions sia un traguardo di vitale importanza per il club. Adesso l’Inter respira fiducia. Trasmette fiducia. A nove giorni dal derby, è un bell’andare", si legge sulla rosea.

Intanto, in attesa di come andrà a finire la stagione dei nerazzurri, la valutazione dell'operato del tecnico piacentino da parte della società è stata fotografata ieri dalle parole di Beppe Marotta: "Ad oggi il giudizio sulla stagione è positivo, poi la valutazione sarà fatta al termine della stagione. E il quarto posto è l’obiettivo minino per la società". Parole che poi Inzaghi ha commentato così: "Sono d’accordo. Abbiamo fatto una Champions e una Coppa Italia straordinarie, in campionato abbiamo perso punti sanguinosi che non meritavamo di perdere, ma abbiamo vissuto emozioni uniche che vogliamo vivere ancora coi tifosi".