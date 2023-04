Una liberazione. Quel gol a metà ripresa ha blindato la qualificazione dell'Inter alle semifinali di Champions e ha sbloccato Lautaro Martinez, già autore di una prova superlativa. Marcatura importantissima quella del Toro. "Perché adesso si entra nella fase più delicata della stagione, perché ora bisogna tirar fuori tutte le energie rimaste per inseguire tutti gli obiettivi - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. C’è un posto in Champions da assicurarsi tramite il campionato, oltre a una Champions League da provare a vivere fino in fondo e – perché no – anche a vincere: arrivati a questo punto, l’occasione è troppo ghiotta per non mettere nel mirino anche la Coppa. Ma senza spingersi troppo in là, il ritrovato Lautaro diventa la notizia più importante della serata per l’Inter e per Simone Inzaghi, in vista di un rush finale che vede l’Inter impegnata anche nella caccia alla finale di Coppa Italia".

Per Lautaro si è trattato del 18esimo gol stagionale, ma appena il secondo in Champions. E si può festeggiare anche il ritorno alla rete del connazionale Joaquin Correa, entrato nella ripresa. "Tornato al gol alla sua maniera, puntando l’uomo, calciando a giro sul palo lungo e raccogliendo finalmente l’ovazione di un pubblico che troppo a lungo aveva atteso un suo lampo di classe. L’Inter è tornata a ballare il tango e a divertirsi. Sognare adesso non costa nulla", scrive la rosea.

