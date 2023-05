Torna Handanovic. Anche la Gazzetta dello Sport conferma la scelta di Inzaghi di piazzare nuovamente lo sloveno in porta come accaduto nella trasferta di Empoli, con Onana che si scalda per la Roma e il derby di coppa. Ballottaggio in mezzo al campo tra Barella e Mkhitaryan per completare il reparto con Brozovic e Calhanoglu. Dietro conferma per D’Ambrosio dal 1’ e possibile riposo per Bastoni e Darmian, in attacco riecco Dzeko e Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

