La presenza di Steven Zhang al Castellani per Empoli-Inter, partita non certo di cartello, è da leggersi per la Gazzetta dello Sport non solo come segno di vicinanza alla squadra nel momento più caldo della stagione, ma anche un modo per tranquillizzare tutti dall’alto. Dopo il triplice fischio, che ha sancito la netta vittoria dei nerazzurri sui toscani per 3-0, il presidente ha abbracciato i suoi, Lukaku in primis, e ha ascoltato Simone Inzaghi parlare proprio dell’importanza dei dirigenti in questa fase. "In 20 mesi sono sempre stati con noi: si parla sempre e non si cercano mai colpevoli, bensì soluzioni…", le sue parole.

"Anche queste parole non cadevano per caso: il suo futuro nerazzurro non ha certo smesso di essere in dubbio dopo questo lampo in Toscana, ma vittorie così umili contro squadre inferiori sono ciò che piace ai piani alti di Viale della Liberazione", evidenzia la rosea.