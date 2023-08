Dopo i primi quattro del 2023 e in attesa del prossimo, l'Inter vince un altro derby contro i cugini del Milan. Se per numero di abbonamenti venduti lo scorso anno sono i rossoneri ad essersi imposti, quest'anno gli interisti, aprendo anche il terzo anello rosso, hanno sorpassato i cugini: 43.000 il numero di tessere vendute, cifre che fanno registrare il record di abbonati stagionali di Serie A. E proprio per il prossimo derby è già preannunciato il sold-out con una previsione d'incasso di (oltre) 6 milioni. Anche domenica prossima contro la Fiorentina si va verso il tutto esaurito e come spiega la Gazzetta dello Sport sono rimasti disponibili praticamente solo i biglietti per il settore ospiti, quindi indisponibili per i tifosi della Beneamata.

