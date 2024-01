Nel lunch match di oggi a San Siro ci sarà qualche cambiamento nella curva dell'Inter. Questo quanto spiega La Gazzetta dello Sport, ricordando che già a dicembre 2022 si era stabilito di unificare tutte le sigle del tifo in un unico striscione nella Nord e adesso si è deciso di dare seguito all'iniziativa.

In sintesi "scompariranno gli stemmi dei vecchi gruppi comunque rimasti di lato, e anche lo striscione laterale dei Boys Roma. Si sventoleranno solo bandiere “Curva Nord” (e non durante la partita), in più niente stendardi a due aste", si legge oggi sulla rosea.

