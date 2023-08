"Dopo la finale di Champions persa a Istanbul, nella prima di un campionato, Inzaghi riparte dalle sue certezze: la solidità di Bastoni, la spinta sugli esterni di Dumfries e Dimarco, gli inserimenti di Barella e Mkhitaryan, la regia di Calhanoglu, la vena realizzativa di Lautaro migliore in campo. Cui però vanno aggiunti gli strappi di Thuram nel primo tempo e l’ottimo impatto di Arnautovic nel secondo". È il giudizio complessivo della Gazzetta dello Sport sulla prima uscita stagionale in Serie A dell'Inter di Simone Inzaghi. "Pratica sbrigata senza affanni" quella di ieri sera contro il Monza di Palladino, squadra però apparsa "lontana parente" di quella vista lo scorso anno.

"Inzaghi va sul sicuro e si affida alla vecchia guardia, con Thuram e Sommer uniche novità in campo tra quelle arrivate dal mercato" e viene subito premiato: "complice un Monza distratto, l’Inter all’8’ è già avanti". Gli ospiti reagiscono allo svantaggio ma non riescono mai a trovare la profondità, non riuscendo ad andare oltre la trequarti, ed è la squadra di casa "a sfiorare il raddoppio al 30’ con la più bella azione della partita. Thuram regala uno degli strappi che fanno ben sperare i tifosi per il futuro, Barella serve Mkhitaryan che allarga per Dimarco: il tiro mancino finisce fuori di poco. Sembra il preludio al 2-0 che però non arriva".

Vantaggio che arriva nel secondo tempo, dopo i primi cambi nerazzurri, con Arnautovic che subentra all'ex 'Gladbach e Cuadrado e Carlos Augusto rispettivamente per Dumfries e Dimarco. Passano i minuti e i vice campioni d'Europa non soffrono ed è bastata un'accelerazione a chiudere i giochi: "Ripartenza avviata da Darmian, quindi Mkhitaryan per Arnautovic: l’assist al bacio viene messo in porta da Lautaro. Risultato in cassaforte. L’austriaco si fa vedere con un altro paio di spunti, ma non trova il gol all’esordio. Lautaro si prende la sua ovazione meritata e Frattesi invece l’applauso di benvenuto. Sintesi: massimo risultato col minimo sforzo".

