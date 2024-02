Ospite speciale domani sugli spalti del Meazza per Inter-Atletico Madrid. Come fa sapere la Gazzetta dello Sport ad assistere alla gara d'andata degli ottavi di finale di Champions tra i nerazzurri e i colchoneros ci sarà Kanye West, il rapper e produttore musicale di Chicago che sabato terrà un concerto a Bologna ed entrato di recente nelle cronache legate al club meneghino. Nel suo ultimo album "Vultures 1", infatti, album realizzato insieme a Ty Dolla Sign, ha inserito nei due brani 'Stars' e 'Carnival' alcuni cori della Curva Nord di Milano, cantati per l'occasione da duecento rappresentanti della Nord. Un'esperienza che ha fatto legare il rapper all'Inter, diventata ora la sua squadra del cuore, motivo per il quale Kanye non è voluto mancare a Inter-Atletico, partita alla quale assisterà dalla tribuna autorità.

Il pallone utilizzato domani sarà lo stesso utilizzato per la prima volta la scorsa settimana nei primi match di questa fase ad eliminazione diretta di Champions, e accompagnerà le squadre fino alla finale di Londra in programma per l'1 giugno. La sfera è stata realizzata da Adidas e "ha una grafica vibrante che raffigura due leoni ruggenti che combattono tra le stelle" ricorda la Gazza che poi annuncia anche altri illustri ospiti del mondo interista tra cui Galante, Palacio, Cruz, Pandev e Berti.

"Prima dell'inizio del match si esibirà il turco Mahmut Orhan, deejay in ascesa nel mondo della musica elettronica e che ad aprile debutterà al Coachella, uno dei festival di musica più importanti al mondo" aggiunge la Rosea che sulle curiosità di domani aggiunge: "Ci sarà un drone per le riprese dall'alto, anche dall'esterno di San Siro: seguirà l'avvicinamento dei pullman e prima del fischio d'inizio regalerà riprese suggestive. I broadcaster presenti al Meazza saranno 36 e arriveranno da tutto il mondo. Oltre 600 gli operatori del mondo dell'informazione: oltre 200 i giornalisti in tribuna stampa, oltre 50 i fotografi a bordo campo".

