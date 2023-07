L'Inter nelle prossime ore chiuderà per il trasferimento di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. Come riportato da Gazzetta.it, i 18 milioni che arriveranno nelle casse permetteranno al club nerazzurro di dare l'assalto non a Davide Frattesi bensì a Romelu Lukaku. L'idea dell'Inter è quella di provare ad acquistare il cartellino dell'attaccante belga, sperando ovviamente in uno sconto da parte del Chelsea. Già la prossima settimana potrebbe andare in scena un incontro con i Blues per provare a sbloccare l'affare.