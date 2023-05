Cominciano ad arrivare le prime indicazioni per quel che riguarda la finale di Coppa Italia del 24 maggio. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, sono stati programmati una serie di eventi, dalla cena di gala di lunedì 22 con i dirigenti delle squadre di Serie A, i partner commerciali e le istituzioni, fino alle conferenze stampa che saranno a Roma, ma non accompagnate dagli allenamenti di rifinitura.

La Roma giocherà infatti due giorni prima (il giovedì precedente sarà impegnata in Europa League) e quindi bisognerà rimettere a posto il campo a tempo di record proprio per l'atto conclusivo della Coppa Italia. Inter e Fiorentina lavoreranno il giorno prima ognuno nel proprio centro sportivo. La squadra di Inzaghi scenderà in campo il giorno dopo in giallo, con la maglia away, visto che teoricamente è la formazione di Italiano (scelta per sorteggio) ad essere in casa.