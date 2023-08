Oggi l'Inter capirà se Benjamin Pavard diventerà o meno un giocatore nerazzurro. La Gazzetta dello Sport sottolinea che l'ottimismo è alto, con il club meneghino che immagina di accogliere il francese a Milano per le visite mediche già domani mattina in caso di fumata bianca.

"Anche ieri, nel contatto avuto con il Bayern, l’Inter è stata rassicurata - si legge -. Oggi il colloquio sarà più approfondito. E i dirigenti nerazzurri si aspettano una risposta definitiva. La realtà è che dentro il club bavarese è in atto una vera e propria guerra di posizione intorno a Pavard. Una battaglia che vede da un lato il tecnico Tuchel, irremovibile sulle sue esigenze tecniche, e dall’altro la società, che invece ha tutta l’intenzione di cedere il giocatore per incassare 30 milioni di euro".

Oggi è in programma un confronto interno al club bavarese che anticiperà il vertice con l'Inter, ma la certezza è che Pavard non vuole più restare. Con la possibilità di sposare il nerazzurro tra un anno a costo zero. "L’Inter non avrebbe difficoltà - c’è chi sussurra l’abbia già fatto - a trovare un accordo per prendersi comunque il francese a zero tra un anno. Ecco perché i dirigenti tedeschi, paradossalmente, sono i migliori alleati dell’a.d. Marotta e del d.s. Ausilio", scrive la rosea. Intanto i tedeschi stanno continuando a trattare Trevor Chalobah, con l'Inter che resta in attesa del via libera definitivo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!