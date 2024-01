Come previsto, Stefano Sensi partirà con l'Inter alla volta di Firenze, dove domani la squadra di Simone Inzaghi è attesa dal cruciale match del Franchi contro la Fiorentina. Gara che segnerà il passo d'addio del centrocampista di Urbino coi nerazzurri: come conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, già lunedì Sensi prenderà il volo per il Regno Unito, dove è atteso dalle visite mediche per conto del Leicester, club che acquisterà a titolo definitivo il calciatore.

Non è però da escludere che, complici le assenze di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, Inzaghi decida, anche in base all'andamento dell'incontro, di concedergli qualche minuto a gara in corso, avendo a disposizione come cambi lui e Davy Klaassen, oltre al giovane Aleksandar Stankovic. Sensi, arrivato all'Inter nell'estate 2019 e protagonista di anni travagliati a causa dei tanti infortuni patiti, con vari prestiti nel corso delle stagioni, ha già parlato con il suo nuovo allenatore, Enzo Maresca, ma prima c'è la sua Last Dance nerazzurra.

