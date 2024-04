Anche oggi si parla sui quotidiani del derby di Milano del 22 aprile, data in cui l'Inter potrebbe vincere lo scudetto matematicamente. Ovviamente, molto passa dalle prossime due giornate di campionato che precedono il match con il Milan.

Detto della volontà dei tifosi rossoneri di riempire il Meazza e di non lasciare troppo spazio ai rivali, oggi la Gazzetta dello Sport sottolinea la presenza dei 7.500 supporter nerazzurri che nel secondo verde, casa della Curva Nord, proveranno a trascinare la squadra come già fatto in passato.

Malgrado i rossoneri abbiano deciso di limitare il rischio di vendere il biglietto al “nemico” imponendo agli abbonati la cessione dei tagliandi extra solo ad altri possessori della tessera del tifoso rossonera, come capita sempre in occasione dei big match ci saranno dei tifosi ospiti sparsi a macchia di leopardo anche in altri settori. Anche se i controlli all’ingresso saranno rigidi, un modo di aggirare i divieti soprattutto in questi casi qualcuno infatti lo trova sempre, sottolinea la rosea.

La Curva potrà presentarsi con il consueto assetto dopo la revoca del divieto di portare sugli spalti bandiere, tamburi e altoparlanti. La coreografia per il derby verrà preparata nei prossimi giorni e il pullman della squadra al momento dell’arrivo allo stadio sarà accolto dalla “torciata” di incoraggiamento.

E se davvero sarà scudetto? Per questioni di ordine pubblico, nella notte non sono previsti festeggiamenti ufficiali mentre per il giorno dopo dovrebbe essere allestito un bus scoperto che porterebbe i campioni d’Italia fino in Duomo per l’immancabile bagno di folla. A seguire il mezzo con la squadra potrebbe esserci un altro pullman col cuore della curva.