Non solo delusioni. La giornata di ieri ha riservato anche un paio di notizie confortanti per l'Inter che sarà.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, quello avvenuto a Madrid con Alejandro Camaño, agente di Lautaro, non è stato un incontro risolutivo, ma comunque importante per confermare la voglia di venirsi incontro e la voglia reale di continuare insieme.

L’Inter e l’agente di Lautaro hanno ricominciato da dove erano rimasti: 10 milioni di richiesta da parte dell’argentino, 8 milioni l’offerta del club. Nel dialogo sono state buttate giù alcune idee per azzerare la forbice di 2 milioni. Tra circa un mese un nuovo appuntamento a Milano per lo step decisivo: il club vuole chiudere entro fine stagione. Nel frattempo Marotta e Ausilio attendono l'ok di Zhang per l'ultimo rialzo in modo da poter toccare i 9 milioni.

Capitolo Barella. Ieri Ausilio ha incontrato anche Alessandro Beltrami, l'agente del centrocampista: accordo più avanti rispetto a quello di Lautaro e sostanzialmente raggiunto: la Gazzetta parla di 7 milioni netti tra base fissa e bonus facilmente raggiungibili, più altri legati agli step di squadra in campo internazionale, fino al 2029. Anche qui manca solo l'ok del presidente.