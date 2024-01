"Verona, Monza, Lazio e Napoli: finora Tajon Buchanan si è goduto un'Inter vincente e senza macchia, ma anche senza di lui" esordisce la Gazzetta dello Sport che nel bilancio di queste prime settimane a Milano di Buchanan che con l'Inter due giorni fa ha vinto il suo terzo trofeo personale dopo l'Mls Supporters Shield del 2021 vinto con i New England Revolution e il campionato belga con il Bruges conquistato lo scorso anno. Una sorta di "tirocinio", come lo ha definito la Rosea, quello fatto fino a questo momento. Periodo di 'prova' che "sta per finire. L'attesa dell'esordio non dovrebbe protrarsi ancora troppo a lungo" fa sapere il quotidiano milanese.

"È complesso fare una previsione, ma già contro la Fiorentina potrebbe arrivare il momento di Buchanan a gara in corso. Inzaghi ha apprezzato il suo lavoro in allenamento in queste prime tre settimane di Inter e l'esplosività offensiva tornerà utile nel corso della stagione, visto anche l'infortunio di Juan Cuadrado". Ad Appiano Gentile, ma anche in Viale della Liberazione e da Nanchino, è crescende la curiosità di vedere il new entry all'opera. Buchanan è considerato da Zhang un importante "investimento economico di questa sessione di calciomercato e prezioso asset per il futuro" pur essendo ben consci che prima di vederlo in campo con una certa regolarità servirà "un indottrinamento tattico non indifferente".

"C'è chiaramente da lavorare e lo staff si sta rimboccando le maniche con un occhio di riguardo per l'ultimo arrivato, assetato di conoscenza calcistica", una sete che però potrebbe cominciare a diminuire presto perché "l'attesa di Buchanan è agli sgoccioli, poi l'Inter scoprirà i primi lampi di Tajon il canadese".

