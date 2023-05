Smania biglietti. In vista della finale di Istanbul il popolo nerazzurro è lì in trepidante attesa per accaparrarsi i 20mila tagliandi dedicati all'Inter che se la vedrà col City. Oggi vertice sugli ultimi dettagli prima di rendere note le linee guida da seguire, poi il club comunicherà come prenotare il proprio seggiolino allo stadio Ataturk per sabato 10 giugno. Le categorie di prezzo sono 4: 70, 180, 490 e 690 euro.

"Non ci sarà alcuna prelazione per gli abbonati, anche perché sarebbe impossibile garantire un biglietto per tutti i fedelissimi: l’Inter ha 40mila tesserati per il campionato, il doppio dei biglietti a disposizione per la finale contro il City - spiega la Gazzetta dello Sport -. Di sicuro, saranno garantiti almeno due tagliandi a ogni Inter Club, poi il numero crescerà in base al numero degli iscritti al club stesso. La strada “più semplice” potrebbe essere quella dei pacchetti da affidare alle agenzie di viaggio, con tanti voli charter pronti a decollare alla volta della Turchia". Inoltre, tutto conduce all'apertura del Meazza per accogliere tutti quelli che non riusciranno ad andare a Istanbul: l'idea sarà valutata più avanti, ma appare decisamente fattibile.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE