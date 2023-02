Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, l'Inter ha deciso di non multare né Romelu Lukaku né Nicolò Barella, ieri protagonisti di uno battibecco acceso in campo verso la fine del primo tempo di Samp-Inter. Il caso, se così si può chiamare, è già acqua passata per il club di Viale della Liberazione, il quale si augura che l'intervento tempestivo di Simone Inzaghi abbia posto un freno anche per il futuro a comportamenti del genere.