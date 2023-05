La pratica rinnovo che riguarda Alessandro Bastoni è sistemata: "Bastoni resterà all'Inter con un contratto fino al 2027 o addirittura fino al 2028" esordisce la Gazzetta dello Sport portando un'altra buona nuova che aggiunge entusiasmo al day after più bello degli ultimi dieci anni degli interisti. Il difensore di Simone Inzaghi "inizialmente guadagnerà 5,5 milioni all'anno più bonus. Alcuni facili da raggiungere. Incrementerà il suo stipendio anno dopo anno e, tutto compreso, con il passare del tempo non andrà molto lontano dai 6,5 milioni" si legge su Gazzetta.it.

Dopo aver perso Milan Skriniar a parametro zero, la dirigenza di Viale della Liberazione non ha voluto correre gli stessi rischi con Calhanoglu e Bastoni e sono arrivati all'accordo totale in netto anticipo il mercato estivo. Secondo la Rosea, manca soltanto l'ufficialità. Per quanto riguarda invece i rinnovi dei vari Dzeko, Handanovic, D'Ambrosio e Cordaz, tutti con discrete possibilità di continuare con la Beneamata, se ne parlerà a fine stagione.

