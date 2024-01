Che Inzaghi rischiasse di trovarsi con la coperta corta in campionato a centrocampo era cosa nota. Ma è chiaro che l'ennesimo giallo per proteste a Barella lascia molti dubbi. E parecchia incazzatura.

La Gazzetta dello Sport descrive il centrocampista dell'Inter "un po' nervoso", non nella sua versione migliore. Barella viene ammonito per una protesta normalissima dopo un non fallo che gli viene fischiato quando aveva compiuto un recupero importante nella metà campo avversaria su Cajuste. Ora la sua squalifica si somma a quella di Calhanoglu: Inzaghi, a Firenze, dovrà inventarsi qualcosa...