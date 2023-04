Nell'edizione online de La Gazzetta dello Sport spunta un pezzo riguardante il futuro di Nicolò Barella. Secondo quanto riportato dalla rosea, "Barella è da tempo nel mirino del Liverpool di Klopp che da qualche giorno si è ritirato dalla corsa al primo obiettivo delle big di tutta Europa, Jude Bellingham del Borussia Dortmund", il cui costo è salito a 150 milioni.

I Reds dovranno rifare un reparto in cui saluteranno "Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur e probabilmente James Milner", sempre secondo la rosea. C'è anche però il Paris Saint-Germain, in cui Barella ha un grande sponsor in Marco Verratti.

"La permanenza di Nicolò a Milano non può essere considerata scontata, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Le grandi d'Europa osservano, facendo preoccupare i tifosi nerazzurri che non vogliono perdere quello che considerano capitan futuro", chiosa la Gazzetta.