In attesa di capire se Buchanan lascerà Milano nella finestra invernale di calciomercato (il canadese potrebbe partire in prestito per i prossimi mesi con l'obiettivo di tornare all'Inter più pronto), l'Inter sembra aver rimandato ogni discorso alla finestra estiva di mercato per rafforzare la rosa a disposizione di mister Inzaghi. Marotta e Ausilio, insomma, sembrano essere più concentrati all'estate. Anche perché Frattesi non dovrebbe lasciare Milano.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter sta pianificando il mercato dietro le quinte. Le trattative più avanzate sono quelle di Tomas Perez, 19enne del Newell's Old Boys che sarà aggregato all'Inter Under 23, e di Petar Sucic, mediano della Dinamo Zagabria per la prima squadra.

In uscita ci sono sicuramente Radu, Acerbi, Correa e Arnautovic. Tutti saluteranno a fine stagione. In attesa di valutare la situazione Buchanan, nei prossimi mesi si valuterà anche Taremi. Resterà invece De Vrij, per cui il rinnovo annuale è già pronto.

La vera notizia in vista del mercato estivo è che l'Inter raggiungerà il pareggio di bilancio e non sarà costretta a vendere nessun big della squadra. Ma come sempre saranno valutate attentamente le proposte irrinunciabili per i prezzi pregiati, con un occhio di riguardo in particolare a Thuram e Bisseck. Sul francese c'è sempre lo spettro della clausola di 80 milioni di euro, il difensore tedesco invece piace tanto ai top club di Premier League e la valutazione si aggira sui 40 milioni di euro. Colpi in entrata? Oltre a Sucic si vede in casa Bologna: per la difesa è attenzionato Beukema, per l'attacco si segue Santiago Castro.