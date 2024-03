Allenamento mattutino quest'oggi ad Appiano Gentile per l'Inter: come constatato da FcInterNews.it, hanno lavorato parte Juan Cuadrado, Stefano Sensi, Carlos Augusto e Marko Arnautovic. Scarico per chi ha giocato a Madrid, regolare per gli altri. Domani andrà in scena la seduta pomeridiana, quindi il ritiro. Molto, molto, molto difficile che contro il Napoli venga convocato il laterale brasiliano ex Monza.

