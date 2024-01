Quello che temevano in Viale della Liberazione sta avvenendo (LEGGI QUI). L'Inter ha da tempo raggiunto un accordo con Tiago Djalò per il trasferimento del difensore portoghese a zero il prossimo giugno: quinquennale da 2 milioni a stagione. Ma la dirigenza nerazzurra sperava di poter arrivare alla firma prima possibile per evitare inserimenti di altri club, consapevole della volontà del Lille di cederlo subito per incassare qualcosa. A Milano ci si preoccupava soprattutto del PSG, ma è stata la Juventus a fare la prima mossa concreta, trovando l'accordo con i francesi e proponendo lo stesso contratto al classe 2000 lusitano. L'idea, a Torino, è soffiare il difensore subito all'Inter e prestarlo a un'altra società per 6 mesi, prima di accoglierlo alla Continassa (soluzione che non entusiasma il diretto interessato).

Sponda Inter la strategia rimane la stessa: rispettare l'accordo con Tiago Djalò e firmarlo a zero in vista della prossima stagione. Non è prevista un'asta che implica un investimento per l'acquisto del cartellino subito. Ergo, se il ragazzo rispetterà l'accordo con i nerazzurri arriverà a fine stagione, rischiando di rimanere ai margini del Lille fino ad allora. Altrimenti, se la sua priorità fosse giocare subito e a fronte della stessa offerta economica non ci fosse alcuna differenza nella scelta del club futuro, è probabile che accetti la proposta bianconera per la gioia anche della sua attuale società. Palla dunque a Tiago Djalò che ha due opzioni italiane davanti.