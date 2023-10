Nemmeno il tempo di esultare per il 3-0 di Torino, che l’Inter è tornata subito in campo per preparare la sfida di Champions League di martedì contro il Salisburgo. Quest’oggi solito lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro i granata, normale seduta per gli altri. Juan Cuadrado ha effettuato ancora un personalizzato, mentre Marko Arnautovic ha svolto più della metà del lavoro sempre con un personalizzato e il resto sul campo. Entrambi non ci saranno contro gli austriaci.