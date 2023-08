L'intricata vicenda relativa a Lazar Samardzic si arricchisce dell'ennesimo colpo di scena. Il centrocampista, dopo il falso allarme di ieri, stavolta ha davvero lasciato Milano per tornare a Udine. Una decisione che sarebbe arrivata in accordo con l'Inter visto che il calciatore, immaginando una trattativa lampo, era arrivato nel capoluogo lombardo con pochi bagagli.

Visto che l'affare non si è ancora sbloccato (l'Inter ha posto come termine ultimo la giornata di domani) il calciatore ha deciso di rientrare a casa in attesa di capire quali sviluppi ci saranno nelle prossime ore.