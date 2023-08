È iniziata ufficialmente l’avventura nerazzurra di Benjamin Pavard all’Inter. Il francese sarebbe dovuto atterrare, per una strana combinazione del destino, alle 19.08, ma il suo aereo è partito in ritardo, col giocatore sbarcato a Milano verso le 20. Visibilmente emozionato (rivedi il video), il difensore alloggerà in un hotel vicino a San Siro, mentre domani svolgerà il consueto iter delle visite mediche, ma non potrà allenarsi col gruppo nerazzurro. Inzaghi ha fissato la seduta alle 10 del mattino. Ergo, il francese - come appurato da FcInterNews - lavorerà eventualmente in solitaria nel pomeriggio, come accaduto alla maggioranza dei nuovi innesti nerazzurri, in questa sessione di mercato.

Simone Togna