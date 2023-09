Lo scorso 22 agosto Beppe Riso entrò nella sede dell'Inter per iniziare a intavolare il discorso del rinnovo di Giacomo Stabile, difensore classe 2005 che si è fatto notare nella pre-season nerazzurra prima di tornare agli ordini di Christian Chivu (RILEGGI L'ANTICIPAZIONE). Oggi pomeriggio si passerà dalle parole ai fatti, con la firma sul contratto quinquennale che legherà ulteriormente il nativo di Milano al club nerazzurro. Attualmente pilastro dell'Under 19, Stabile ha così ben impressionato Simone Inzaghi e lo staff tecnico da fargli scalare rapidamente le gerarchie, al punto da considerarlo la prima opzione nel caso in questa stagione ci fosse malauguratamente bisogno di sostituire un difensore infortunato. Una specie di colpo di fulmine che ha convinto la dirigenza a proporre 5 anni di contratto rispetto al quadriennale di cui si era parlato inizialmente.

Una scelta strategica, perché nelle speranze del club il centrale potrebbe ripercorrere le orme di Federico Dimarco. Il percorso prevede un prestito la prossima estate, che sia in Serie A o in Serie B lo deciderà il mercato. Poi, se le aspettative verranno mantenute e il percorso di crescita non subirà intoppi, nel giro di 2-3 anni Stabile verrebbe richiamato alla base per essere parte della squadra. Intanto, però, prima di guardare troppo in là nel futuro c'è il presente e la firma sul primo contratto da professionista.