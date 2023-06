Romelu Lukaku si vede ormai solo in nerazzurro. Non ne ha fatto mistero al Chelsea, che ha in mano il cartellino e nicchia di fronte alla possibilità di estendere il prestito per un altro anno al club milanese. Arriva però un altro indizio riguardo alla possibile permanenza di "Big Rom" in città.

Come noto, Lukaku fa parte della scuderia di Roc Nation, l'agenzia di proprietà di Jay-Z che gestisce tra gli altri anche Federico Dimarco. La compagnia, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, ha in programma di aprire una nuova sede a Milano, nella zona centrale della città. Un modo per seguire da vicino due assistiti importanti, non soltanto l'azzurro (la cui permanenza all'Inter in questo momento è molto meno in discussione) ma anche il centravanti con cui il rapporto professionale va avanti da diversi anni.