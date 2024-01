Archiviata la vittoria pesantissima contro la Fiorentina al Franchi per i giocatori e lo staff dell'Inter è tempo di pensare alla sfida contro la Juventus di domenica prossima. Anzi, no. Quest’oggi infatti - secondo quanto appurato da FcInterNews - i cancelli del Suning Training Centre ad Appiano Gentile rimarranno chiusi. E lo stesso sarà anche per domani. Simone Inzaghi, rimasto in Toscana per partecipare nelle prossime ore alla 'Panchina d’Oro', ha infatti fissato la ripresa degli allenamenti al prossimo mercoledì. Anche Beppe Marotta è a Coverciano per presenziare l'evento.

