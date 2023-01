Si chiama Andrea Biscontin, è nato nell'aprile 2005 e di ruolo fa il difensore centrale nel Pordenone U19. Stazza significativa (191 cm) e grande disinvoltura nel gioco, ha attirato l'interesse di diversi club. Tra questi, 4 sono del massimo campionato e una è proprio l'Inter, che lo osserva con grande attenzione da tempo e sta già pensando di muoversi concretamente per non farselo sfuggire.

Nello specifico, la dirigenza nerazzurra vorrebbe bloccarlo con grande anticipo e lasciarlo in prestito al Pordenone (dove ha già esordito in prima squadra) per il resto della stagione. Situazione da monitorare.