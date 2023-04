Da un minimo di circa 9,5 milioni di euro, sino addirittura ad un massimo potenziale che potrebbe addirittura arrivare a più di 14 milioni di euro. Juventus-Inter, primo atto stasera allo Stadium, vale tantissimo per la gloria dei due club, visto che in ogni caso si tratta pur sempre del Derby d’Italia, ma anche a livello economico, visti i tempi, significa davvero parecchio. Chi tra bianconeri e nerazzurri passerà il turno – e che quindi si qualificherà alla finale della competizione – percepirà 5 milioni di euro, che diventeranno 7 per l’undici che alzerà nel cielo di Roma l’ambito trofeo. Ma ce di più.

La prossima stagione la Supercoppa Italiana (come anticipato in esclusiva da FcInterNews, rileggi l'articolo) diventerà una final four a cui prenderanno parte la prima e la seconda della Serie A, oltre alle due finaliste della Coppa Italia. L’edizione verrà disputata ancora in Arabia Saudita (non si sa ancora in quale città, se a Riad o a Gedda) e verrà messo in palio un totale di circa 23 milioni di euro. Per il momento non è stata ancora definita con certezza la suddivisione delle entrate, ma la squadra vincente incasserà poco più di 7 milioni, mentre la sola partecipazione alle finali garantirà circa 4,5 milioni.