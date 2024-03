Un meeting per parlare di Inter, a 360°. È andato in scena negli scorsi giorni a Milano un incontro – come appurato da FcInterNews - tra i nerazzurri e i rappresentanti della Quadrans, agenzia belga che in passato ha portato in nerazzurro, attraverso i propri agenti, calciatori in rampa di lancio come Zinho Vanheusden e Tybo Persyn.

Questa volta la discussione non ha riguardato solo la prima squadra maschile, ma anche quella femminile e ovviamente un focus speciale lo hanno avuto i giovani, con la società di Viale della Liberazione sempre attenta ai migliori talenti d’Europa. Si attendono ovviamente aggiornamenti nei prossimi mesi.

