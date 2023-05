Serata di derby europeo, serata di forti emozioni per Milano e per i tifosi di Inter e Milan. Ma serata anche di opportunità per gli osservatori delle big europee, che assisteranno dal vivo a una partita ricca di giocatori potenzialmente interessanti in chiave mercato. Nello specifico, sono previsti in tribuna emissari di Real Madrid e Manchester City, che ieri hanno tagliato il nastro delle semifinali di Champions League pareggiando 11-1 al Bernabeu. Ufficialmente il motivo è gettare l'occhio dal vivo alle possibili finaliste di Istanbul, ma l'occasione è ghiotta anche per focalizzarsi su possibili obiettivi. Come Alessandro Bastoni, che da tempo piace e non poco ai Citizens, il profilo ideale per il calcio di Pep Guardiola.

In lista anche un rappresentante del Newcastle, che con ottime chance di qualificarsi alla prossima Champions League sta già lavorando al miglioramento della rosa. L'obiettivo è un difensore centrale che sappia agire sul lato sinistro e Fikayo Tomori corrisponde a questo identikit. Infine, un posto in tribuna è riservato anche al Manchester United, che come noto ha inserito André Onana nella propria shortlist degli eredi di David De Gea.