Uno dei nomi che spesso vengono citati nelle notizie di mercato dell'Inter è quello di Robin Gosens come possibile partente. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, però, tra l'entourage del tedesco e la dirigenza nerazzurra non ci sono stati colloqui approfonditi riguardo al futuro. Alcune squadre della Bundesliga hanno mostrato interesse nei mesi passati, a fronte dell'impiego a singhiozzo del giocatore. Rispetto all'ultima finestra di mercato, quella invernale, le prospettive del diretto interessato sono però cambiate. E' stato utilizzato di più, ha avuto sensazioni migliori e anche nella finale di Champions League è andato a un passo dal risultare decisivo (sponda aerea per liberare Lukaku davanti alla porta e occasione di testa sventata solo da una grande parata di Ederson).

Per ora, inoltre, anche chi si è fatto avanti mostrando un interesse concreto, come Union Berlino o Wolfsburg, ha fatto un passo indietro nel momento in cui si è trattato di parlare di soldi. Il sogno di Gosens di giocare in Bundesliga resta, ma non a tutti i costi e soprattutto non davanti a offerte provenienti da società che certo non hanno l'appeal che può avere l'Inter.

