Contestualmente al passaggio di Lazar Samardzic all'Inter avverrà quello di Giovanni Fabbian all'Udinese. L'agente Michelangelo Minieri vedrà nel pomeriggio il club friulano per discutere gli ultimi dettagli. Gli anni di contratto dovrebbero essere cinque, con leggero ritocco dello stipendio. Inter e Udinese stanno invece ridiscutendo sulla recompra, i nerazzurri la vorrebbero già nel 2024 mentre i bianconeri chiedono sia valida dal 2025.