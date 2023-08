Oggi pomeriggio Inter e Sampdoria hanno trovato l'accordo per il trasferimento in prestito a Genova di Sebastiano Esposito, che si è convinto di accettare questa nuova esperienza in Serie B con ambizione di ritorno in A già nella prossima stagione. Una promozione che è anche la condizione che renderebbe obbligatorio il riscatto del classe 2002 da parte dei blucerchiati, fissato a 7 milioni di euro. Per Seba pronto un contratto di 5 anni, attualmente 1+4 sperando che la Sampdoria torni nella massima serie.