Non cambiano i piani dell'Inter per quanto riguarda il reparto offensivo. In attesa di sistemare la questione relativa al futuro di Alexis Sanchez, da tempo con le valigie in mano, sul finire del mese di luglio si può affermare che saranno Edin Dzeko e Joaquin Correa a completare la batteria di attaccanti, che include due top come Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, a disposizione di Simone Inzaghi per la stagione 2022-23. I due giocatori hanno confermato la volontà di restare a Milano, come filtra anche dal loro entourage. Niente ritorno in Germania, quindi, per il Cigno di Sarajevo, il cui probabile approdo al Borussia Dortmund per sostituire temporaneamente Sebastien Haller era stato ipotizzato dai colleghi di Sky Deutschland.