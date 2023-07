Il rinnovo era ormai definito, Alex Cordaz aveva deciso di giocare un'altra stagione con la maglia dell'Inter e la società era ben felice di prolungare la sua permanenza. Poi all'improvviso l'inattesa chiamata dell'Al-Nassr che, dopo aver convinto Marcelo Brozovic, gli ha proposto un contratto prima da giocatore e poi da preparatore dei portieri. Offerta impossibile da rifiutare considerando che la cifra in ballo è dieci volte superiore a quella proposta dall'Inter. Anche per questo i nerazzurri non opporranno alcuna resistenza nonostante tra le parti ci fosse già un accordo.

Il vero problema è che in questo momento anche il ruolo di terzo portiere rimarrebbe scoperta. In tal senso la prima idea venuta in mente in Viale della Liberazione è il ritorno di Filip Stankovic dopo l'esperienza al Volendam in Olanda dove ha fatto molto bene. Il motivo principale è che il ragazzo sarebbe utile per le liste UEFA in quanto cresciuto nelle giovanili nerazzurre.

Per adesso è solo un'ipotesi, bisognerà anche valutare se tornare nelle retrovie possa essere utile per il classe 2002, che recentemente si è legato come il fratello Aleksander e il padre Dejan alla nuova agenzia Roc Nation Sports.